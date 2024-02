Farma Conde x CDV Centenário - Sul-Americano de Clubes: onde ver

Buscando uma vaga no Campeonato Mundial de Clubes, o Farma Conde São José faz sua estreia no Sul-Americano de Clubes de vôlei. A equipe paulista tem pela frente o CDV Centenario, do Uruguai, na primeira rodada do grupo B. O duelo acontece nesta segunda-feira (12), a partir das 16h, no Ginásio Galeão, em Blumenau-SC. O jogo vai contar com transmissão ao vivo pelo site da VoleySur (www.voleysur.org). As semifinais e finais serão transmitidas pelo SporTV.

O Sul-Americano de Clubes

O Sul-Americano de Clubes reúne nove clubes, divididos enfim em três grupos. São três times do Brasil, três da Argentina, além de um da Bolívia, um do Peru e finalmente um do Uruguai. Eles estão divididos harmonicamente para que um time do Brasil e da Argentina não enfrente outro ainda na fase de grupos.

Além do Farma Conde e do CDV Centenario, o Policial Voley está no grupo B. Pelo grupo A, Sada Cruzeiro duela contra Monteros, da Argentina e Olympic, de Bolívia. Já pelo C, os adversários do Apan Blumenau, são o Peerless, do Peru, e o argentino Ciudad Volley. O melhor de cada grupo passa de fase, assim como o melhor segundo colocado. Em seguida, os times disputam as semifinais.