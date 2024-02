Espada feminina é 22º lugar na Copa do Mundo de Barcelona

Chegou ao fim a participação do Brasil na etapa de Barcelona da Copa do Mundo de espada feminina. Neste domingo (11), último dia de competição na cidade espanhola, o trio formado por Maria Carolina Guimarães, Gabriela Portugal e Victoria Vizeu encerrou o torneio por equipes em 22º lugar.

A colocação final veio após uma derrota na estreia do torneio diante do Canadá. Em nove confrontos nos jogos, o Brasil só conseguiu sair com saldo positivo de dois: Victoria contra Verret na estreia e Maria Carolina contra Yin. Nos demais duelos, as brasileiras tiveram um empate e quatro derrotas. O placar terminou em 45 a 31 para as canadenses.

O confronto contra as canadense valia pelo quadro 32 da disputa por equipes. Como resultado do revés, as brasileiras não conseguiram entrar na chave de classificação. Isto porque somente os trios derrotadas nas oitavas (quadro 16) ganharam nova chance por uma colocação final melhor.