Corinthians e Ferroviária na semi da Supercopa do Brasil

Em jogos completamente distintos, Corinthians e Ferroviária se classificaram para as semifinais da Supercopa Feminina do Brasil de futebol. No Beira-Rio, o Corinthians venceu o Internacional por 4 a 2, enquanto a Ferroviária empatou com 0 a 0 contra o Flamengo no Luso-Brasileiro e triunfou por 6 a 5 nos pênaltis.

A outra semifinal da Supercopa feminina de futebol será disputada entre Cruzeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Kindermann-Avaí, de Caçador, Santa Catarina.

Em Porto Alegre, Priscila marcou duas vezes para o time da casa, mas não impediu do Corinthians estragar a festa da torcida. O Corinthians abriu com Jaque Ribeiro, mas Priscila colocou o Internacional na frente. Em seguida, Millene, Portilho promoveram uma nova virada no marcador e ao fim do primeiro tempo, o Corinthians vencia por 3 a 2.