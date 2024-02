Brasil joga mal e está fora da Olimpíada no futebol masculino

Repetindo o resultado de 20 anos atrás, o Brasil está fora da disputa do futebol masculino nos Jogos Olímpicos. A seleção sub-23 fechou uma campanha ruim no Pré-Olímpico com uma derrota por 1 a 0 para a Argentina, não conseguindo ficar entre os dois melhores times do quadrangular final. Os argentinos se classificaram para a Olimpíada, com Paraguai e Venezuela decidindo a outra vaga da América do Sul.

Ao longo de todo o Pré-Olímpico, o Brasil foi conseguindo resultados, mas sem convencer em campo, jogando mal coletivamente. Mas contando com boas atuações individuais, a equipe chegou na rodada final precisando apenas de uma vitória contra a Argentina para garantir a classificação. Mas com mais uma atuação ruim, o Brasil perdeu o jogo e está fora dos Jogos Olímpicos no futebol masculino. A última vez que isso havia acontecido foi em 2004. Na ocasião, a seleção contava com Diego e Robinho, mas ficou atrás de Argentina e Paraguai no Pré-Olímpico.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi morno, com poucas chances de gol dos dois lados. A Argentina ficou com a posse da bola a maior parte do tempo, mas não conseguiu chegar com efetividade perto do gol. A melhor chance veio em uma cobrança de falta, com Almada acertando a trave. O Brasil tentava usar transições rápidas para o ataque para chegar perto do gol, mas a única finalização com perigo foi um chute de Alexsander de fora da área que passou perto da trave.