Brasil encerra o Aberto do Canadá com 14 medalhas

A delegação brasileira de taekwondo se despediu de Vancouver com a mala cheia de medalhas. No último sábado (10), os lutadores entraram em ação para a disputa do Aberto do Canadá, realizado na cidade. Ao todo, foram 14 medalhas conquistadas, com cinco delas na cor dourada.

Dentre os campeões, estão Henrique Marques (-80kg), Alif Souza (-87kg) e João Victor Diniz (-68kg) no masculino. Henrique ainda conquistou o prêmio de melhor atleta da competição. Enquanto isso, no feminino, os títulos ficaram com Milena Titoneli (-67kg) e Maria Clara Pacheco.

Além das medalhas de ouro, o Brasil faturou duas pratas com Maicon Andrade (

Após o Aberto do Canadá, a seleção brasileira de taekwondo já embarca para o próximo compromisso no Continente norte-americano. A partir da próxima sexta-feira (16), os brazucas voltam a entrar em ação para o Aberto dos Estados Unidos, realizado na cidade de Reno, em Nevada.