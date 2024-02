Brasil conquista 4º lugar em Liga das Nações de Abu Dhabi

A equipe brasileira de saltos começou o ano de 2024 com o pé direito. Neste fim de semana, Luiz Felipe de Azevedo, Yuri Mansur, Luciana Diniz e Marlon Zanotelli representaram o País na etapa de Abu Dhabi da Liga das Nações de hipismo. A capital dos Emirados Árabes reuniu as melhores times do mundo e o Brasil ficou com o quarto lugar.



Cerca de 700 mil euros em premiação foram distribuídos. A Alemanha saiu vencedora e garantiu 230 mil desse valor. Irlanda e Suécia completaram o pódio com a segunda e a terceira colocações, respectivamente. Logo depois, ficou o Brasil levando em torno de 70 mil euros dessa bolada.

Para faturar o quarto lugar, o quarteto brasileiro conseguiu somar apenas 20 penalidades. O número foi o mesmo feito pela equipe sueca, mas os nórdicos levaram a melhor com o tempo de 221s20 contra 228s28 do Brasil. Sobrando na liderança, os alemães fizeram só oito faltas para ficar com o título, enquanto os irlandeses marcaram 12 e faturaram a prata.