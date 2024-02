Cinco motivos para ter fé na vaga olímpica do basquete feminino

"Vamos jogar realmente com equipes muito duras como é a Austrália, como é a Sérvia, que são medalhistas, e a Alemanha, que foi a equipe da Europa que mais cresceu no ranking. Subiu 11 posições. Uma equipe europeia subir 11 posições no ranking? Não é para qualquer um", analisa Neto.

Para que nem os tabus, a força das adversárias e nem nenhum fator externo possa se tornar uma pressão a mais que atrapalhe a luta pela vaga olímpica, as brasileiras contam com o trabalho da psicóloga Manuella Marques, que mantém a cabeça das atletas no lugar e cuida da saúde mental delas. "Ela tem feito um trabalho fantástico e tem nos ajudado muito para entrar em quadra realmente sem sentir tanto essa pressão. A gente tem feito esse trabalho com ela de muitos exercícios, atividades. Então, esse trabalho dela tem ajudado muito para que a gente pudesse chegar neste momento bem fisicamente e mentalmente, que eu concordo com vc que é muito importante", afirma Damiris.

4. FORÇA DA TORCIDA

A sempre fanática torcida de Belém promete lotar o ginásio do Mangueirinho nos três jogos para empurrar a seleção brasileira de basquete feminino rumo à vaga olímpica. Para o jogo diante da Austrália, nesta quinta-feira, 11 mil ingressos foram esgotados. "Estou feliz também de estar aqui em casa. A última vez que eu joguei com o Brasil em casa foi nos Jogos Olímpicos de 2016 e foi muito emocionante sentir a energia da torcida, o tempo todo torcendo, o tempo todo vibrando. Eu acho que isso faz total diferença dentro de quadra. Então, tem tudo para dar muito bom e certo", acredita Damiris.

"Vamos ter 11 mil pessoas gritando o nosso nome e torcendo a nosso favor. Eu sempre digo que a torcida é a sexta jogadora. Estou muito emocionada e privilegiada de poder estar aqui com as meninas. Não vai ser fácil, mas sabemos que com a torcida vai ser um ponto positivo. Acho que elas (as adversárias) têm que ter um pouco de medo, um pouco de respeito e saber que estão dentro da nossa casa e que vamos dar o nosso melhor, independente de qualquer situação", completa a experiente Érika.

5. FATOR ÉRIKA

Érika completa 42 anos no mês que vem. Ela é a capitã da equipe, referência as meninas mais novas e um dos fatores fundamentais para a união do grupo. A pivô não esconde de ninguém que 2024 é o último ano de sua carreira e que seu sonho é se aposentar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.