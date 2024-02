Brasil fecha em 8º revezamento misto do Mundial de Doha

O Brasil encerrou sua participação nas provas de maratona aquática do Mundial de Doha com a oitava colocação no revezamento misto 4x1500m. Ana Marcela Cunha, Henrique Figueirinha, Pedro Farias e Viviane Jungblut foram os atletas que competiram pelo país na disputa. Dessa forma, o único pódio brasileiro da modalidade foi de Ana, que levou o bronze na prova de 5km feminina.

Ana Marcela abriu a disputa para o Brasil, terminando a primeira parcial no tempo de 15min36s20. Depois, Viviane caiu na água e teve uma leve queda de ritmo, cruzando a metade da prova na marca de 32min20s50. Na sequência, foi a vez dos homens entrarem em cena e Pedro completou sua parte em 48min35s20. Por fim, Henrique finalizou o revezamento brasileiro no tempo de 1h05min36s20.

Quem se sagrou campeã foi a Austrália, que contou com uma reta final brilhante de Kyle Lee para ficar coma medalha de ouro e fechar a disputa em 1h03min28s00. A Itália, vencedora do revezamento misto no último Mundial, cruzou em segundo lugar, alcançando a marca de 1h03min28s20. A Hungria (1h04min06s80) completou o pódio na terceira colocação.