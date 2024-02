Brasil brilha e avança à decisão na rotina livre do Mundial de Doha

Classificadas! Na fase classificatória da prova de rotina livre por equipes do Mundial de Doha, no Catar, o Brasil terminou na 11ª posição e garantiu o seu lugar na decisão. Agora, a equipe brasileira disputará a final já nesta sexta-feira (9), às 8h, no horário de Brasília-DF.

As jovens Ana Beatriz Nunes, Anna Giulia Veloso, Celina Rangel, Jaddy Passos, Jullia Catharino, Luiza Lopes, Sara Marinho e Vitoria Casale foram as representantes do país na classificatória. Com uma apresentação de dificuldade 37.6000, as brasileiras finalizaram com a nota 122.2021 de execução. Além disso, elas alcançaram a marca de 97.7500 de impressão artística e, assim, totalizaram 219.9521 de pontuação final.

Com o resultado, o Brasil se classificou para a decisão do evento, ao lado de outros 11 países. Anteriormente, na disputa da rotina técnica por equipes, as brasileiras terminaram na 15ª posição, com uma nota de 183.5283. O duelo decisivo da categoria livre acontecerá nesta sexta-feira (9), às 8h.