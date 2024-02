Sessler é o melhor brasileiro na 2ª etapa da Volta da Colômbia

Vencedor da etapa e classificação

Assim como na primeira etapa, a segunda também terminou com ciclista local no topo do pódio. Harold Tejada completou o trajeto em 4h02m07. O mexicano Andrea Piccolo chegou na segunda posição, enquanto o espanhol Óscar Sevilla ficou em terceiro. No acumulado, Tejada assumiu a ponta, assim como Sevilla e Piccolo ocupam as outras duas primeiras posições.

Entre os brasileiros, Nícolas Sessler é o melhor colocado, mas perdeu 22 posições após a segunda etapa e está em 57º lugar. Por outro lado, as performances de João Pedro Rossi e Victor Paula os fizeram pegar o elevador e eles subiram mais de 45 posições cada. Agora, João Pedro e Victor ocupam os 76º e 78º lugares, respectivamente.