Sesi Franca x UdeC - BCLA 2023/2024: onde assistir ao vivo

Sesi Franca e UdeC se enfrentam no encerramento da última janela de jogos da fase de grupos da Basketball Champions League Americas, a BCLA. O duelo acontece em Buenos Aires, na Argentina, a partir das 19h10 (horário de Brasília) desta quinta-feira (8). Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo e gratuita pelo canal do YouTube da FIBA BCLA.

Como chegam as equipes?

Atual campeão da BCLA, o Sesi Franca teve amplo domínio do grupo D até o momento. A equipe paulista venceu todos os jogos e garantiu a classificação antecipada aos playoffs na última janela de jogos. Na última partida contra a UdeC, o Franca alcançou o placar centenário de 109 a 87. Mesmo com a vaga garantida, é preciso tomar cuidado para não encerrar a primeira fase com derrota. Apesar de um revés não impactar mais a situação do time na tabela, ele pode causar instabilidade no elenco que vem de uma eliminação dura para o Unifacisa na Copa Super 8.

Por outro lado, a Udec só sabe o que é derrota nesta temporada da BCLA. A equipe chilena é a lanterna do grupo D. Além disso, também tem a pior campanha da primeira fase, sendo a única sem vitórias até o momento. Já eliminado, o time não tem mais nada a perder. Desse modo, a partida pode ganhar um ingrediente a mais com os chilenos buscando a redenção no torneio.