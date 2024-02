São Paulo goleia o Corinthians na estreia do Brasileiro Sub-20

Vitória no Majestoso! Na primeira rodada do Brasileiro Feminino Sub-20, o São Paulo goleou o Corinthians pelo placar de 5 a 0. Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança do grupo B do torneio, superando Atlético-MG, Ferroviária, Internacional e Red Bull Bragantino.

As autoras dos gols no triunfo são-paulino foram a atacante Milena, a centroavante Késia (ambas duas vezes) e a meia Amaral. Agora, o São Paulo voltará aos gramados no dia 16 de fevereiro, às 15h, quando enfrentará o América-MG, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Já o Timão, na mesma data, irá encarar o Atlético-MG, no Parque São Jorge, na capital paulista.

No Rio Grande do Sul, o Internacional recebeu o América-MG e derrotou o clube adversário por 4 a 0. Myka (duas vezes), Gabi Inácio e Joana foram as jogadoras que balançaram às redes a favor do time gaúcho. O Colorado é o segundo colocado da chave B, ficando atrás do São Paulo por ter marcado um gol a menos que o rival.