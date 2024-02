São José x Sesi Bauru - Superliga Masculina: onde assistir ao vivo

Em confronto válido pela 15ª rodada da Superliga Masculina de vôlei, o Farma Conde São José recebe o Sesi Bauru pela fase de classificação. A partida ocorrerá nesta quinta-feira (8), às 21h, na Farma Conde Arena, na cidade de São José dos Campos-SP. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV, na televisão.

De olho na liderança da competição, o São José buscará sua 14ª vitória, em uma campanha quase irretocável. A única derrota do clube paulista aconteceu no dia 29 de janeiro, quando perdeu o confronto para o Vedacit Guarulhos por 3 a 1 (22/25, 30/28, 25/22 e 25/21). Além disso, na última vez que entrou em quadra, o time do Vale da Paraíba venceu o Itambé Minas por 3 a 0 (25/23, 25/17 e 25/20).

Por outro lado, o Sesi Bauru é o atual quarto colocado da Superliga. Ao todo, a equipe paulista venceu nove partidas e foi superado em outras cinco oportunidades. Na rodada anterior, com atuação de destaque do oposto Darlan Souza, o Sesi triunfou sobre o Suzano por 3 a 0 (25/20, 25/21 e 25/12). Assim, o jovem atleta finalizou o confronto com 23 pontos anotados.