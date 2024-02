Rafa Matos e Nico Barrientos avançam às quartas em Córdoba

Teve duelo brasileiro nas oitavas de final do torneio de duplas do ATP 250 de Córdoba, na Argentina. Rafael Matos e Thiago Wild se enfrentaram, com o duplista levando a melhor no duelo. Matos e o colombiano Nicolas Barrientos ganharam de Wild e do argentino Francsco Comensana para garantir a vaga nas quartas de final da competição. Já no ATP 250 de Dallas, nos Estados Unidos, Marcelo Demolliner perdeu na primeira rodada da chave de duplas

O dia contou com três duplas de brasileiros entrando em quadra no ATP 250 de Córdoba. No primeiro jogo, um duelo entre Rafael Matos/Nicolas Barrientos e Thiago Wild/Francisco Comensana. Após 1h13min de partida, Matos e Barrientos venceram o confronto por 2 a 0, com um duplo 6/4. Rafael Matos e Nicolas Barrientos voltam a jogar nesta quinta contra os bolivianos Boris Aris e Federico Zeballos.

No outro jogo do dia, Fernando Romboli e Marcelo Zormann perderam para os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni, que são os cabeças de chave número 1 do ATP 250 de Córdoba. Os donos da casa venceram por 6/0 e 7/6 [3] para garantir a classificação às quartas de final e eliminar os brasileiros.