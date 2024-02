Praia Clube conquista quinta vitória seguida na Superliga

Após a vitória, o Praia subiu para a terceira colocação na classificação da Superliga, com 32 pontos, ultrapassando o rival Minas. As atuais campeãs estão atrás apenas de Sesc Flamengo (42) e Osasco (35). Maringá segue na oitava colocação, com 18 pontos. O próximo jogo do Praia é no sábado (10) contra Barueri, enqunato as paranaense voltam a jogar apenas no dia 16 de fevereiro contra o Bluvôlei.