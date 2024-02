Osasco vence Pinheiros, mas vê Flamengo se afastar na Superliga

Em uma partida difícil contra o Pinheiros, o Osasco somou mais uma vitória na fase classificatória da Superliga Feminina de vôlei. Na noite desta terça-feira (6), a equipe osasquense foi até a Capital paulista e venceu de virada as donas da casa por 3 sets a 2 (19/25, 25/19, 18/25, 25/19 e 15/3). Também saindo atrás do placar, o Bluvolei derrotou o Brasília e se afastou da zona de rebaixamento.

Como o resultado veio no tie-break, as comandadas de Luizomar somaram apenas dois pontos e viram o Sesc Flamengo aumentar a distância na ponta da tabela. Agora, o Osasco tem 35 pontos, enquanto o Fla já soma 42. Por outro lado, a vitória no quinto set fez o time osasquense se afastar ainda mais de Minas, que perdeu para o Barueri mais cedo. O Pinheiros segue em nono lugar com 14 pontos.

Osasco somou sua quinta vitória diante do Pinheiros nesta temporada. Anteriormente, as equipes se enfrentaram três vezes pelo estadual e uma no primeiro turno da Superliga. Nessas ocasiões, o time de Luizomar só perdeu um set.