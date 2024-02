Na prorrogação, Sesi Franca perde invencibilidade na BCLA

A invencibilidade do Sesi Franca na BCLA( Liga dos Campeões das Américas de basquete) foi para o espaço nesta quarta-feira (7). Na abertura da última janela de jogos da primeira fase, a equipe brasileira encarou o Obras Sanitarias em Buenos Aires, na Argentina. O time comandado por Helinho perdeu uma vantagem de quase 10 pontos após o intervalo e foi superada na prorrogação por 97 a 96.

A partida teve bastante equilíbrio, mas os brasileiros começaram melhor e terminaram o primeiro tempo com nove pontos de diferença. Após o intervalo, o time argentino aproveitou os erros dos brasileiros e chegou até virar a partida em meados do último quarto. O Franca ainda desperdiçou um game winner com Lucas Dias sozinho no garrafão antes do jogo ir para o tempo extra. Nele, o Obras levou a melhor.

Apesar de desperdiçar o game winner nos segundos finais do quarto período, Lucas Dias terminou a partida como o cestinha ao anotar 33 pontos. Do lado do Obras Sanitarias, Juan Vegas e Andre Spight fizeram 20 pontos cada. A derrota não afeta a situação do Sesi Franca na tabela, que permanece na liderança do grupo D com 4-1.