Marcelinho Huertas sai apagado em derrota pela Champions

Na partida válida pela fase de oitavas de final da Champions League de basquete, o Lenovo Tenerife, equipe do brasileiro Marcelinho Huertas, foi derrotado pelo Hapoel Jerusalém, de Israel pelo placar de 85 a 61. Além disso, com a derrota, o clube espanhol caiu para a segunda posição no grupo K do torneio.

Titular da partida, Marcelinho terminou o duelo com apenas dois pontos marcados, além de três assistências e três rebotes em mais de 18 minutos jogados. Quem se destacou do lado do Tenerife foi o estadunidense Kyle Guy, autor de 29 pontos, duas assistências e dois rebotes. Já no Hapoel, o destaque ficou para o ala Levi Randolph, que anotou 21 pontos, seis rebotes e três assistências.

O resultado deu a liderança da chave K ao Hapoel Jerusalém, que se manteve com 100% de aproveitamento na Champions League. Por outro lado, o Lenovo Tenerife teve sua invencibilidade quebrada e caiu para segundo lugar no grupo. Na próxima rodada, os espanhóis voltarão a enfrentar a equipe de Israel. O duelo ocorrerá no dia 6 de março, às 17h, no horário de Brasília-DF.