Luana avança, e Tati vai para repescagem em Pipeline

Após as eliminações de todos os surfistas brasileiros na chave masculina, a etapa de Pipeline finalmente abriu as competições femininas. Após mais um dia com ondas instáveis, Tati Weston-Webb e Luana Silva seguem vivas no torneio. Luana conseguiu vaga direta na terceira fase, mas Tati terá que buscar a classificação na repescagem após ficar em último na bateria que tinha a australiana Molly Picklum e a norte-americana Alyssa Spencer.

Retornando à elite do Circuito Mundial de surfe, Luana Silva esteve presente na bateria de estreia da temporada feminina. Ela disputou um das duas vagas para a próxima com a australiana bicampeã mundial Tyler Wright e a havaiana Bettylou Sakura Johnson. Confirmando o favoritismo, Wright terminou na frente com 11,67 (5,5 e 6,17). A brasileira também avançou assumindo a segunda posição na reta final e fechou com 7.67 (4,00 e 3,67). Johnson foi para a repescagem com 4,33 (1,50 e 2,83).

Na bateria de abertura, Tati Weston-Webb encontrou muitas ondas, mas os tubos só apareceram na reta final. Faltando 5 minutos para fim, ela conseguiu encaixar uma série de manobras e tomou a segunda posição de Spencer. Contudo, a norte-americana conquistou a vaga ao engatar 5,17 restando menos pouco mais de um minuto para o estouro do cronômetro. O placar terminou com Molly Picklum 15,83 (7,33 e 8,50), Alyssa 9,17 (4,00 e 5,17) e Tati 6,83 (4,83 e 2,00).