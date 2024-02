Laura Pigossi cai na segunda rodada do WTA 125 de Mumbai

Laurinha ainda chegou salvar três set points no nono game, saindo de 40-0 para ter a vantagem do break point, mas desperdiçou. Já no segundo set, a australiana conseguiu uma quebra no quinto game, chegando a 3/2. Ela permaneceu em vantagem e conseguiu um novo break no nono game, ganhando outra vez por 6/3.

Situação no ranking

Atualmente na 123ª colocação do ranking mundial de simples, Laurinha ganhou 13 pontos com a vitória na primeira rodada do WTA 125 de Mumbai e está momentaneamente ganhando cinco posições na classificação. Assim, está indo provisoriamente para o 123º posto. Seu melhor ranking é o 100º lugar, de agosto de 2023.

Vale lembrar que Laura Pigossi foi medalhista olímpica em Tóquio-2020. Ela conquistou o bronze ao lado de Luisa Stefani nas duplas femininas, naquela que foi a primeira medalha do tênis brasileiro em Olimpíadas. A paulista de 29 anos já está classificada para Paris-2024 por ter sido campeã do Pan de Santiago-2023.