Laura Miccuci e Gabi Regly ficam em 17º no dueto livre do Mundial

As brasileiras Laura Miccuci e Gabriela Regly participaram da disputa preliminar da rotina livre do dueto feminino, do nado artístico, no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar, nesta quarta-feira (07). Elas receberam nota de 179.1250 por sua apresentação e ficaram em 17º lugar, não conseguindo avançar para a final.

Laura e Gabriela vinham de uma 24ª colocação no dueto técnico, realizado há cinco dias. Naquela ocasião, também não conseguiram ir para a final. Já nesta quarta-feira, na rotina livre, elas fizeram uma apresentação consistente, com 34.8000 de dificuldade, 72.7000 de impressão artística e 106.4250 de execução.

A nota de 179.1250 das brasileiras foi maior do que a do Mundial do ano passado (165.2500), quando ficaram em 16º lugar na preliminar, mas ainda abaixo da apresentada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 (191.9604), quando conquistaram a medalha de bronze na disputa combinada (junção do técnico e livre).