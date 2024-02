Henrique Figueirinha é 29º nos 5km do Mundial de Doha

Pouco mais de uma hora depois de Ana Marcela Cunha conquistar a medalha de bronze na disputa feminina, foi a vez dos homens entrarem em ação na prova dos 5km da natação em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos nesta quarta-feira (07), em Doha, no Catar. O Brasil contou com dois representantes: Henrique Figueirinha foi o 29º colocado, enquanto Pedro Farias terminou na 25ª posição.

Henrique Figueirinha permaneceu em posições intermediárias desde o início da prova e concluiu no top-30, marcando 53min50s80. Pedro Farias, por sua vez, esteve atrás do compatriota desde o início e concluiu a prova na 35ª colocação geral, com 54min16s60. A prova contou com 76 atletas, mas apenas 72 completaram.

Figueirinha tem 23 anos de idade, enquanto Pedro tem 21. Ambos fazem sua estreia em um Mundial. Três dias antes, os dois já haviam competido na prova dos 10km e ficaram no top-40 na ocasião, com Figueirinha em 35º lugar e Pedro na 38ª posição. Os atletas voltarão a competir nesta quinta-feira (08), para a disputa do revezamento 4x1500m misto, que conta com dois homens e duas mulheres.