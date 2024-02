Guaguas, de Walla Souza, avança às quartas na Champions

No jogo de volta da fase de playoffs da Champions League de vôlei masculino, o espanhol Club Guaguas superou o Lvi Praga, da República Tcheca, no golden set e se classificou para as quartas de final do torneio. Agora, com o resultado, o time do brasileiro Walla Souza avançou para enfrentar o turco Ziraat Bank Ankara.

Na partida de ida, o Guaguas recebeu o clube tcheco em casa e derrotou o rival por 3 a 0 (25/23, 25/23 e 26/24). Depois, no confronto de volta, o Lvi Praga deu o troco e venceu os espanhóis pelo placar de 3 a 1 (25/21, 25/21, 22/25 e 25/22). Assim, com o andamento dos playoffs, a disputa se encaminhou para a definição no golden set. No duelo decisivo, o Guaguas triunfou por 15 a 8.

Titular e peça importante da equipe durante toda a partida, o oposto brasileiro Francisco Wallysson Souza, conhecido como Walla Souza, terminou com 14 pontos marcados. O principal destaque do seu time foi o argentino Nicolás Bruno, autor de 21 pontos, sendo 19 de ataque, um bloqueio e um ace. Já do lado do Lvi, o maior pontuador foi o cubano Luis Elián Estrada, ex-Minas, que anotou 23 pontos.