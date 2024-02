Grécia goleia Brasil no Mundial de polo aquático masculino

Brasil segue vivo

Com o resultado, o Brasil se mantém na terceira colocação do grupo B do Mundial de Doha, a frente da China no saldo de gols - a China perdeu para a Grécia por 24 a 6 e para a França por 16 a 9. As duas equipes se enfrentarão na última rodada, que acontecerá na sexta-feira (09), às 14h30 (horário de Brasília), valendo vaga para o mata-mata da competição.

O torneio de polo aquático masculino do Mundial de Doha conta com 16 equipes, que se dividem em quatro grupos de quatro. Após jogarem entre si, o primeiro colocado de cada chave avança de forma direta para as quartas de final, enquanto o segundo e o terceiro colocado disputam as oitavas de final. Há quatro vagas olímpicas para Paris-2024 em jogo e o Brasil está na briga por uma delas.