Flu vence lanterna antes de jogos contra o G4 da Superliga

Uma vitória contundente. Foi assim que o Fluminense derrotou o São Caetano pela quarta rodada do returno da Superliga Feminina de vôlei. O duelo desta quarta-feira (7) terminou com 3 sets a (25/12, 25/16 e 25/20) para a equipe carioca. O triunfo diante do lanterna vem em boa hora, pois as tricolores têm uma sequência de jogos contra adversárias do topo da tabela nas próximas rodadas.

Além disso, a vitória desta noite também colocou o Fluminense mais perto do Sesi Bauru. Atualmente em quinto lugar, o time bauruense abriu a rodada perdendo em casa para o Sesc Flamengo. Com os pontos somados diante do São Caetano, as tricolores chegaram a 25 e diminuíram a vantagem da equipe paulista para três pontos.

As tricolores iniciam a sequência de quatro jogos contra rivais do G4 no próximo dia 16, quando faz clássico carioca contra o Sesc Flamengo. O time comandado por Bernardinho é o líder absoluto da primeira fase com apenas uma derrota em 15 jogos. No dia 21, o Flu vai encarar o segundo colocado, Osasco, em casa. Em seguida, joga contra a dupla mineira, Minas e Praia Clube, terceiro e quarto lugares respectivamente.