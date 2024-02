Emanuel e Leonardo fecham quali no top-75 da Copa do Mundo

Na disputa da prova de fossa olímpica da etapa de Rabat da Copa do Mundo de tiro esportivo, no Marrocos, os brasileiros Emanuel Munaretto e Leonardo Lustoza encerraram sua participação no torneio ainda na fase qualificatória. Ambos terminaram entre os 75 primeiros colocados após a realização de cinco rodadas.

O melhor atleta do Brasil ranqueado foi Emanuel, que acabou na 72ª posição. Depois de anotar 67 alvos no primeiro dia, ele iniciou a quarta rodada marcando 21 de 25 acertos possíveis. Na sua última oportunidade, Munaretto atingiu a marca de 22/25, mesma pontuação de outras duas tentativas. Assim, com este desempenho, o brasileiro alcançou 110 acertos e acabou empatado com o guatemalteca Jean Pierre Cardenas e o polonês Piotr Kowalczyk.

Logo abaixo, Leonardo Lustoza finalizou a qualificatória da Copa do Mundo na 73ª colocação. Ele abriu a disputa nesta quarta-feira (7) anotando 22 de 25 acertos na quarta rodada. Por fim, na sua última tentativa, o atleta marcou 23 pontos e bateu a pontuação total de 109, juntamente com o estadunidense Matthew Wade Killeen. Ambos os atiradores brasileiros foram eliminados do torneio.