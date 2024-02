Brasil x Venezuela no Pré-Olímpico: onde assistir ao vivo

Nesta quinta-feira (8), tem jogo decisivo para o Brasil no Pré-Olímpico de futebol masculino. Após uma derrota na primeira rodada do quadrangular final, a seleção brasileira precisa de uma vitória contra a anfitriã Venezuela para manter vivo o sonho do tricampeonato olímpico em Paris. As duas equipes entram no campo do Estádio Brígido Iriarte às 20h (no horário de Brasília) com transmissão ao vivo do SporTV.

O Brasil tem feito uma campanha ruim no Pré-Olímpico, com atuações ruins em campo, tendo que depender de talentos individuais como Endrick e John Kennedy. O reflexo disso apareceu na primeira rodada do quadrangular final da competição, onde a seleção brasileira teve uma atuação apática no gramado e perdeu para o Paraguai por 1 a 0. Mas o empate em 2 a 2 entre Argentina e Venezuela deixou a situação menos complicada para o Brasil. Mesmo assim, a equipe comandada por Ramon Menezes precisa de uma vitória nesta quinta contra os venezuelanos para continuar com chances de se classificar aos Jogos Olímpicos de Paris. A má notícia é que as duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos, com vitória da Venezuela por 3 a 1. Na ocasião, o Brasil já estava classificado para a etapa final e poupou alguns titulares. Mas o resultado anterior acende um sinal de alerta na seleção, que não tem empolgado neste Pré-olímpico.