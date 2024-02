Brasil x Austrália - Pré-Olímpico Feminino: onde assistir

Vale vaga em Paris-2024! Brasil enfrenta a Austrália na primeira rodada do Pré-Olímpico de basquete feminino. O duelo acontece nesta quinta-feira (8), a partir das 20h (horário de Brasília) no Ginásio Mangueirinho, em Belém-PA. Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo da ESPN (canal por assinatura) e do Star+ (streaming).

Bom momento do Brasil

A equipe brasileira fez um ciclo quase perfeito até o Pré-Olímpico. Entre os troféus levantados nos últimos anos, estão o Sul-Americano de 2022, a AmeriCupW de 2023, além do bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos. O único resultado negativo ocorreu com a não classificação para a Copa do Mundo de Basquete feminino.

"Estamos muito confiantes em fazer um grande Pré-Olímpico. O momento da equipe é muito bom, e sabemos do que somos capazes. Tudo foi feito, agora é entrar em quadra e dar o nosso melhor", citou Kamilla Cardoso. A brasileira foi MVP da AmeriCupW e escolhida para o quinteto ideal do último Pré-Mundial de basquete feminino.