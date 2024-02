Bia Haddad vence jogo de quase 4 horas e avança em Abu Dhabi

Com a vitória, Bia Haddad se garantiu nas quartas de final do WTA 500 de Abu Dhabi. Agora, enfrentará a britânica Emma Raducanu (296ª) ou a tunisiana Ons Jabeur (6ª), cabeça de chave número dois. Vale destacar que a brasileira foi semifinalista no ano passado, caindo para a suíça Belinda Bencic. Atualmente, Bia é a 13ª colocada do ranking mundial e pode atingir o top-12 em caso de título.

Como foi o jogo

Linette fez um início de jogo muito bom, com golpes firmes e um saque potente. A brasileira não soube aproveitar as oportunidades iniciais e sofreu uma quebra logo no primeiro game. Ela teve duas chances de devolver o break na sequência, mas desperdiçou. Em seguida, a brasileira ainda teve que salvar mais dois break points antes de vencer o terceiro game.

A polonesa ainda chegou a abrir 3/1, mas a partir daí Bia cresceu. A brasileira devolveu a quebra e o duelo ficou empatado. Sem mais breaks até o fim, a parcial teve de ir para o tie-break. Por lá, houve um festival de mini breaks para ambos os lados. No fim, Bia precisou de dois set points para fechar em 8-6. Ao todo, o set durou 1h24min.

O equilíbrio permaneceu na segunda parcial. Bia começou dando trabalho para o serviço de Linette, com direito a três break points, mas não conseguiu a quebra. As duas tenistas confirmaram seus serviços até que Linette conseguiu uma quebra e sacou para o set em 5/3. No entanto, Bia devolveu o break e outra vez forçou o tie-break. Desta vez, Linette saiu vencedora em 7-1. Este set durou 1h20min.

Mantendo a tônica de longas trocas em cada um dos pontos, o terceiro set começou com mais games de igualdade. Bia chegou a ter dois break points no segundo game, mas falhou. Na sequência, no entanto, a brasileira obteve êxito e saltou a frente em 3/1. Bia pareceu ter anulado o jogo da adversária e seguiu melhor, confirmou seu serviço seguinte e voltou a ter uma nova quebra. Ela sacou para fechar a partida em 5/1 e, depois de três match points desperdiçados e três break points salvos, venceu.