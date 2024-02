Bia Ferreira irá disputar título mundial no boxe profissional

Uma das principais pugilistas do Brasil na atualidade, Bia Ferreira está próxima de uma disputa de título mundial no boxe profissional. A baiana já é bicampeã do mundo no boxe olímpico e deve disputar o cinturão da categoria 135 lbs (61,235kg) da International Boxing Federation (IBF). A luta deve acontecer antes dos Jogos Olímpicos de Paris, entre abril e maio deste ano.

O cinturão do peso leve feminino da IBF ficou vago. Assim, Bia Ferreira tentou desafiar a inglesa Caroline Dubois, líder do ranking da categora, pelo título. Mas devido a outros compromissos, a atleta recusou a disputa, assim como sua compatriota Rhiannon Dixon. Dessa forma, o duelo de Bia "The Beast" Ferreira pelo cinturão deve ser contra a sérvia Jelena Janicijevic, que ainda tem que aceitar o desafio da brasileira. Caso ela recuse o convite, ele será repassado para a próxima atleta no ranking da IBF, que seria a argentina Yanina del Carmen Lescano.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Bia Ferreira iniciou um novo desafio na carreira neste ciclo olímpico, seguindo uma carreira híbrida. Assim, a pugilista tem dividido o foco entre o boxe olímpico e o profissional. Desde então, Bia tem conseguido grandes resultados. Em 2023, conquistou o seu segundo título mundial e ainda foi campeã dos Jogos Pan-Americanos. Já no profissional, a "Fera" está com um cartel de quatro vitórias e nenhuma derrota, alcançando o terceiro lugar do ranking da IBF.