Anna Lúcia e Luana Lira ficam em 13º no sincronizado do Mundial

Confirmando o favoritismo, Yani Chang/Yien Chen, da China, garantiu a medalha de ouro com 323.43. Anabelle Smith/Maddison Keeney, da Austrália, levou a prata com 300.45, enquanto Scarlett Mew Jensen/Yasmin Harper, da Grã-Bretanha, levaram o bronze, com 281.70. As britânicas ficaram a dois pontos de Krysta Palmer/Alison Gibson, dos EUA.

Agora, Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira voltarão a competir no Mundial de Doha nesta quinta-feira (09), na preliminar do trampolim 3m individual, a partir das 04h02 (horário de Brasília). Elas precisarão ficar entre as 18 primeiras colocadas para avançar à semifinal. A prova também terá vagas olímpicas para Paris em jogo.