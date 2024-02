Ana Marcela cresce no fim e fatura o bronze nos 5km do Mundial de Doha

Ela é imparável! Aos 31 anos de idade, Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de bronze na prova dos 5km da natação em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar, na manhã desta quarta-feira (07). A baiana fez uma reta final de prova espetacular para garantir sua 17ª medalha em Mundiais, a sétima nesta distância. Viviane Jungblut terminou na nona colocação.

Diferente do que aconteceu nos 10km, em que ficou em quinto lugar e garantiu vaga olímpica para Paris-2024, Ana Marcela teve uma estratégia mais agressiva para os 5km. Ela chegou a se colocar na segunda colocação no início da disputa e, ainda que tenha perdido posições, sempre permaneceu no top-10, com as líderes no radar.

A brasileira iniciou a última volta da prova na quinta colocação e consegui um lugar no pódio graças a um final de prova emocionante. Ela atingiu a terceira colocação na passagem da última boia e até abriu certa vantagem, mas logo foi alcançada pelas atletas que estavam atrás. No entanto, Ana mostrou o porquê de ser a atual campeã olímpica e fez um sprint final espetacular para ficar em terceiro lugar.