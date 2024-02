Vinicius Rangel fica em 22º lugar em etapa da Volta da Colômbia

Vinicius Rangel foi o melhor brasileira na primeira etapa da Volta da Colômbia de ciclismo de estrada. Em corrida disputada nesta terça-feira (6), Vinicius cruzou a linha de chegada em um dos primeiros pelotões e fechou com a 22ª colocação. Nicolas Sessler veio logo depois com a 30ª posição.

A primeira etapa da Volta da Colômbia compreendeu um trajeto de mais de 155km entre as cidades de Paipa e Duitama. Atleta da casa e companheiro de Rangel no Movistar Team, Fernando Gavira conquistou a primeira posição marcando 3h11min19. O mexicano Davide Persico e o britânico Mark Cavendish completaram o pódio.

Além de Vinicius Rangel e Nicolas Sessler, o Brasil ainda contou com outros atletas na Volta da Colômbia. Werik Domingos chegou em 51º lugar, Euller Rabelo fechou com a 76ª posição e André Gohr em 92º fecharam os brazucas no top-100. Multimedalhista paralímpico, Lauro Chaman foi 111º, Andrey Braguini ficou em 114º, João Pedro Rossi em 121º, Alessandro Guimarães na 136ª, Victor Paula em 139º e Maicke Monteiro na 140º completam a lista de ciclistas.