Ulm, de Georginho, vence último jogo antes dos playoffs da EuroCup

O Ratiopharm Ulm encerrou a primeira fase da EuroCup de basquete masculino com vitória. Nesta terça-feira (6), o time alemão viajou até a França para derrotar o Mincidelice JL Bourg en Bresse, líder do grupo, por 85 a 81. O brasileiro Georginho de Paula foi autor de sete pontos para o Ulm, que fechou em quarto lugar na chave B e confirmou vaga aos playoffs.

Além dos sete pontos, Georginho ainda pegou dois rebotes e deu três assistências. Ele também foi o jogador do Ulm com mais tempo em quadra, com quase 32 minutos jogados. Com 17 pontos e 11 rebotes, Trevon Williams acabou como o cestinha do confronto e anotou um duplo-duplo.

Em 18 partidas disputadas na temporada regular da EuroCup de basquete, o Ulm saiu vencedor em 10 delas. Com isso, a campanha da equipe alemã terminou com a quarta colocação do grupo B. Sofrendo sua quarta derrota, o Bresse permaneceu na liderança da chave e também se garantiu na próxima fase do torneio.