Thiago Wild cai na estreia do ATP 250 de Córdoba

O brasileiro Thiago Wild (81º) perdeu para o boliviano Hugo Dellien (112º) por 2 sets a 1 (6/4, 2/6 e 6/3) e caiu na primeira rodada do ATP 250 de Córdoba, na Argentina, na noite desta segunda-feira (05). O paranaense segue no torneio para disputar a chave de duplas, assim como Fernando Romboli, Marcelo Zormann, Marcelo Melo e Rafael Matos.

Wild é o 81º colocado do ranking mundial, enquanto Dellien é o 112º. O boliviano venceu o primeiro set por 6/4, após uma quebra no nono game. O brasileiro reagiu na segunda parcial e teve duas quebras para fechar em 6/2. No início doo terceiro set, os tenistas trocaram quebras, até que Dellien emplacou um novo break no quinto game e outro no nono para vencer por 6/3.

Esta foi a primeira partida de simples de Thiago Wild depois do Australian Open. Naquela ocasião, ele perdeu para o russo Andrey Rublev na primeira rodada do Grand Slam, após um jogaço decidido em cinco sets. Logo em seguida, o paranaense de 23 anos teve um problema físico e pediu dispensa da convocação do duelo da Copa Davis contra a Suécia.