Formato da disputa

O formato de disputa é simples. Assim, as equipes se enfrentam dentro do grupo. Os três melhores se classificam para Paris 2024. O Brasil chega no Pré-Olímpico com moral após o título da AmeriCupW, em julho, no México. A conquista invicta fez a seleção dar um salto no ranking mundial, voltando ao top 10 com a oitava colocação no geral. Confira, portanto, a tabela do Pré-Olímpico de basquete feminino!

Equipe bem recebida

O Brasil chegou na madrugada de sábado (3) e, portanto, já trabalhou às 18h na quadra da Assembleia Paraense, clube da capital. Quem também chegou foi o técnico José Neto, que se incorporou ao grupo e comandou a atividade de pouco mais de uma hora.

Por fim, a armadora Débora comentou o clima na capital paraense. "Fomos muito bem recebidas e estamos muito felizes. Primeiro treino muito bom aqui no Pará, importante para nos acostumarmos com o clima, umidade, tudo mais. A ansiedade está chegando, mas estamos muito preparadas para buscar nosso objetivo" disse.

Elenco da seleção brasileira

Débora Costa - SESI Araraquara

Carina Martins - Sampaio Basquete

Tainá Paixão - Samara-RUS

Isabela Ramona - Samara-RUS

Leila Zabani - Ituano

Vitória Marcelino - SESI Araraquara

Vanessa Sassá - Sampaio Basquete

Damiris Dantas - Omanspor-TUR

Érika Souza

Stephanie Soares - Dallas Wings-EUA

Licinara Bispo - Unimed Campinas

Kamilla Soares - South Carolina-EUA