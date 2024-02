Medina, Dora e Ítalo caem em dia ruim para o Brasil em Pipeline

Este não é o fim do Brasil na etapa de Pipeline. Tati Weston-Webb e Luana Silva estão na chave feminina. A disputa entre as mulheres ainda não começou no Havaí. Luana está na primeira bateria ao lado da australiana Tyler Wright e da havaiana Bettylou Johnson. Enquanto isso, Tati entra na penúltima contra Molly Picklum, também da Austrália, e a norte-americana Alyssa Spencer. Queda dos campeões Assim como Filipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira foram campeões mundiais que já se despediram de Pipeline. Dono do título de 2019, Ítalo acabou superado pelo sul-africano Jordy Smith. Ele até tentou buscar na última onda, mas ficou com a somatória de 12,04 (8,87 e 3,17) contra 13,67 (6,67 e 7,00) do rival. A mesma coisa aconteceu com Medina, que perdeu do norte-americano Crosby Colapinto. O irmão mais novo de Griffin Colapinto as duas oportunidades que teve e somou 8,86 (8,33 e 0,53). Enquanto isso, o tricampeão mundial apostou em oito ondas, mas terminou com apenas 2,73 (1,23 e 1,50). Outros brasileiros também se despediram no round 32 de Pipeline. Os irmãos Miguel e Samuel Pupo acabaram eliminados pelo havaino Imaikalani deVault e pelo autsraliano Liam O'Brien, respectivamente. Deivid Silva não resistiu e caiu para o ídolo local John John Florence.