Luís Felipe e Rafael Max não avançam no trampolim 3m em Doha

O Brasil segue sem emplacar semifinais nos saltos ornamentais do Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar. Luís Felipe Moura e Rafael Max competiram na preliminar do trampolim 3m individual nesta terça-feira (06), mas não avançaram. Luís foi o 46º colocado, enquanto Rafael terminou na 48ª posição. Somente os 18 primeiros passaram.

Luís Felipe, de 21 anos, acumulou 294.95 pontos para ficar em 46º lugar. Seu melhor salto ocorreu na terceira rodada, quando recebeu 66.30 de nota, com dificuldade de 3.4. Já o seu pior salto ocorreu logo na rodada seguinte, com nota de 28.00. Ele ainda marcou 54.00, 43.40, 61.25 e 42.00 nas demais rodadas, recebendo avaliações entre 4.0 e 6.5 dos juízes.

Já Rafael Max teve 288.15 pontos para ser o 48º colocado. Seu melhor salto também foi o terceiro, com 66.30 de nota, enquanto o pior foi o segundo, que recebeu 34.10. O atleta de 19 anos ainda anotou 42.00, 61.50, 43.75 e 40.50 nos demais saltos. Esta foi sua única prova no Mundial, uma vez que ele não participou do trampolim 1m e nem do trampolim 3m sincronizado.