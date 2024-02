Gui Santos bate recordes em vitória do Warriors sobre o Nets

O brasileiro Gui Santos segue ganhando espaço na rotação do treinador Steve Kerr no Golden State Warriors, da NBA. O ala de 21 anos voltou a entrar em quadra na noite desta segunda-feira (06) e foi peça importante na vitória da equipe sobre o Brooklyn Nets, por 109 a 98, fora de casa. Ele jogou por 18 minutos, marcou nove pontos e pegou cinco rebotes, seus melhores números na liga.

Assim como vem acontecendo nas últimas partidas do Golden State Warriors, Gui Santos começou no banco de reservas e entrou no decorrer do jogo. Contra o Nets, ele jogou a partir do segundo período, quando sua equipe vinha numa sequência de erros. O brasileiro se destacou no segundo tempo, quando marcou seus pontos e ainda foi fundamental na defesa, com rebotes e bloqueios.

Quando ele entrou na metade final do terceiro período, o Nets vencia o jogo por 64 a 63. Logo em seguida, Gui fez uma jogada de dois pontos e falta. O Warriors passou a frente do placar e, a partir de então, não saiu mais. Gui ficou em quadra por praticamente todo o último quarto e ajudou a equipe a fazer uma parcial praticamente impecável, que terminou em vitória por 109 a 98.