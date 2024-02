Flamengo vence clássico contra o Botafogo pelo NBB

Após o tricampeonato da Copa Super 8, o Flamengo não teve muito tempo de folga e voltou à quadra nesta terça-feira (6). De cara, o time rubro-negro encarou um clássico estadul contra o Botafogo em General Severiano. No duelo válido pelo NBB, o Fla manteve o embalo do título e atropelou o rival com 102 a 78 no placar. Em outros dois clássicos da noite, Bauru e Fortaleza saíram vencedores.

O grande destaque da noite foi Didi Louzada. O ala do Flamengo terminou a partida como cestinha ao anotar 24 pontos. Ele ainda completou um duplo-duplo ao pegar 10 rebotes. Devon Scott também alcançou dois dígitos em dois fundamentos. O pivô fez 18 pontos e 10 rebotes. Do lado do Fogão, Santiago fez 16 pontos.

Com 20 vitórias em 24 jogos, o Flamengo segue na cola do Minas na briga pela liderança da temporada regular. O time rubro-negro agora vai voltar suas atenções para a última janela de jogos da primeira fase da BCLA. Já o Botafogo somou seu 18º resultado negativo na temporada e segue na 17ª posição.