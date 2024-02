Brasileiros estão no top-80 na fossa olímpica da etapa da Rabat

Emanuel Munaretto e Leonardo Lustosa iniciaram suas campanhas na etapa da Rabat, no Marrocos, da Copa do Mundo de Tiro Esportivo. Nesta terça-feira (6), os dois brasileiros disputaram as primeiras rodadas da fase qualificatória da fossa olímpica. Após 75 alvos, Emanuel está em 63ªº lugar e Leonardo ocupa a 76ª posição.

Melhor brasileiro no primeiro dia, Emanuel teve seu melhor desempenho na segunda rodada com 23 de 25 acertos. Nas outras duas oportunidades, ele conseguiu 22/25 em ambas. Somando 67 alvos, ele está empatado com outros 10 atletas com a mesma pontuação.

Por outro lado, o desempenho de Leonardo começou um pouco irregular. Na primeira rodada, só conseguiu acertar 17 dos 25 alvos. Em seguida, a melhora veio com 23 e, na última rodada do dia, ele quase atingiu a perfeição ao anotar 24 alvos. Por conta do início abaixo, o brasileiro está com 64/75.