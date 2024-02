Brasil é goleado pelos EUA no polo aquático feminino do Mundial

O Brasil perdeu sua segunda partida no torneio de polo aquático feminino no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar, na tarde desta terça-feira (06). A equipe verde-amarela perdeu para os Estados Unidos, heptacampeão mundial e atual tricampeão olímpico, por 21 a 5, e se complicou na luta por um lugar no mata-mata.

+ Tabela do polo aquático feminino do Mundial de Doha Entrando como franco atirador dada a superioridade e a tradição dos Estados Unidos no polo aquático, o Brasil não conseguiu segurar o ímpeto adversário. A equipe até trocou gols no início da partida e chegou a ter 2 a 2 no placar, mas logo depois o time norte-americana deslanchou e passou a ser dominante na partida. A equipe estadunidense marcou uma sequência de dez gols consecutivos para chegar a 12 a 2 no placar no segundo período. O Brasil voltou a marcar no final do primeiro tempo, mas sofreu um gol depois, indo para o intervalo com 13 a 3 contra. Na segunda etapa, os Estados Unidos ampliaram o placar e fecharam o jogo em 21 a 5. Os Estados Unidos são os atuais tricampeões olímpicos e hexacampeões pan-americanos no polo aquático feminino. A equipe já tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 por ter sido medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. No Pan, aliás, o Brasil perdeu para os EUA por 25 a 3.