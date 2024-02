Brasil atropela Portugal no encerramento do Torneio de Algarve

O Brasil encerrou sua participação no Torneio de Algarve sub-17 de futebol feminino com uma grande vitória. O time comandado por Simone Jatobá derrotou o anfitrião Portugal por 5 a 0, na tarde desta terça-feira (06), no Estádio Municipal de Albufeira. Giovanna Waksman fez dois gols, enquanto Heloisa, Larissa e Kaylane anotaram um cada.

Com o resultado, a seleção brasileira sub-17 fechou sua campanha no torneio que tem caráter amistoso com três vitórias, sendo uma no tempo regulamentar e outras duas nos pênaltis. Nas duas primeiras partidas, o Brasil havia empatado com a Alemanha, por 2 a 2, e com a Holanda, por 0 a 0, mas saiu vitorioso nas penalidades máximas em ambas as ocasiões.

Contra Portugal, que vinha de uma vitória e um empate, o Brasil foi dominante do início ao fim e não deu chances para as anfitriãs. Foram três gols marcados no primeiro tempo e outros dois na segunda etapa, registrando a maior goleada desta edição do Torneio de Algarve sub-17 de futebol feminino. O máximo criado por Portugal foram algumas chegadas em escanteios no primeiro tempo.