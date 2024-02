Bia Haddad x Magda Linette - WTA de Abu Dhabi: onde ver ao vivo

Bia Haddad enfrentou Magda Linette uma vez no Circuito WTA. Foi na segunda rodada do WTA 1000 de Roma, em maio do ano passado. À época, Bia era a 15ª colocada do ranking mundial, enquanto Magda aparecia na 19ª colocação. Desde então, a brasileira subiu duas posições e a polonesa despencou na classificação, saindo do top-50.

Bia foi semifinalista do WTA 500 de Abu Dhabi no ano passado e, portanto, tem 195 pontos a defender. Mesmo estando nas oitavas de final, ela está perdendo uma posição no ranking. Caso vá para as quartas de final, ela poderá manter a 13ª colocação em caso de eliminação da russa Daria Kasatkina, que está nas oitavas de final.

Ficha técnica

Bia Haddad x Magda Linette

Competição: WTA 500 de Abu Dhabi - oitavas de final

Data e hora: quarta-feira (07/02), por volta das 07h10

Local: Estádio Central, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Onde assistir ao vivo: Star+