Bia e Luisa emplacam virada na estreia de duplas em Abu Dhabi

Como foi a estreia

Kichenok e Danilina se aproveitaram do ritmo lento das brasileiras no primeiro set para vencer a parcial por 6/2. Bia e Luisa entraram no jogo no segundo set e chegaram a ter três oportunidades de break antes de enfim quebrarem o serviço adversário para vencer por 7/5. A partida foi para o match tie-break, onde as brasileiras foram superiores e ganharam por 10-6.

Bia e Luisa tiveram aproveitamento de 63% no primeiro serviço e cometeram duas duplas faltas. Elas venceram 61% dos pontos em primeiro serviço e 58% no segundo serviço, contra 63% e 61% das adversárias. Apesar da vitória, as brasileiras venceram menos pontos: 63 contra 66. A dupla verde-amarela ainda anotou dois aces, incluindo um no último ponto da partida, com saque de Bia.

Sequência em Abu Dhabi

Com a vitória, Bia Haddad e Luisa Stefani se classificaram para as quartas de final do WTA 500 de Abu Dhabi. Agora, as brasileiras enfrentarão a parceria formada pelas estadunidenses Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk. O duelo ainda não tem data para ocorrer, mas a tendência é que seja disputado na quinta-feira (08).

Vale destacar que Luisa Stefani foi campeã do WTA 500 de Abu Dhabi no ano passado, jogando ao lado da chinesa Shuai Zhang. Já Bia foi semifinalista em simples no ano passado. Nesta temporada, Bia ainda segue viva na chave individual. Ela superou sua estreia e está nas oitavas de final, onde enfrentará a polonesa Magda Linette nesta quarta-feira (07).