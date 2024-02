Barueri derruba Minas em jogo emocionante na Superliga

As Chiquititas estão com tudo! As jovens promessas do projeto de Barueri deram um show e venceram uma partida emocionante contra o todo poderoso Gerdau Minas pela Superliga Feminina de vôlei. A vitória veio após cinco sets e parciais de 25/22, 25/22, 15/25, 17/25 e 15/9. O resultado positivo também manteve o time paulista na briga pela sexta posição.

Apesar de boa parte do elenco ser jovem, o Barueri não se intimidou diante duas das equipes mais vencedoras no cenário nacional dos últimos. Apostando no alto volume de jogo e usando suas centrais no bloqueio, a equipe do interior de São Paulo abriu 2 a 0. Em seguida, acabou dominado pelo Minas nas duas parciais seguintes e precisou do mental para buscar a vitória no tie-break.

Jheovana terminou como a principal pontuadora Barueri com 21 pontos. Luzia também se destacou com 16 anotados. Contudo, o prêmio de melhor jogadora em quadra ficou com Aline Segato. A jovem de apenas 18 anos teve papel fundamental na vitória com uma atuação regular na recepção. Do lado do Minas, Kisy fez 22 pontos.