Nicole Silveira se livra de acidente e fica em 26º em Sigulda

A brasileira Nicole Silveira ficou em 26º lugar na sexta etapa da Copa do Mundo de skeleton da temporada, em Sigulda, na Letônia, realizada nesta sexta-feira (02). Ela não entrou bem em uma das curvas da pista e, por pouco, não virou o trenó. O ocorrido fez com que a atleta perdesse muito tempo e não passasse para a segunda descida.

Vindo de dois top-10 na temporada, Nicole Silveira foi a nona atleta a competir e fazia uma boa descida em Sigulda, que tradicionalmente é uma de suas "pedras no sapato" no circuito. Nos metros finais, no entanto, ela bateu na lateral da pista e perdeu o controle do trenó por alguns instantes. Logo em seguida, veio uma curva, que fez com que o equipamento iniciasse um movimento de virada.

Sigulda 🇱🇻 continua sendo calcanhar de aquiles da #NicoleSilveira 😱🥵 mesmo descendo a pista desde 2020, ainda sempre é uma surpresa. com traçado bem atrapalhado nessa Heat1, aconteceu isso.#Skeleton pic.twitter.com/ri6oLXmaUI — ⚒⛷ (@maicomaicu) February 2, 2024

A brasileira chegou a encostar parte do corpo no chão, mas se recuperou a tempo de evitar um acidente mais grave. Nicole se reestabeleceu e completou a prova na sequência, fechando o percurso em 53s08. A princípio, aparecia em sétimo lugar, mas terminou na 26ª colocação geral, 1min44s atrás da belga Kim Meylemans, líder até então.