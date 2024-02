Guia do Mundial de Esportes Aquáticos de Doha 2024

Águas Abertas As provas dos 10km que distribuem vagas olímpicas abrem o programa das águas abertas no Mundial de Doha. A primeira chance de vaga olímpica para o Brasil vem com Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut nos 10km feminino dia 3 de fevereiro às 4h30 (horário de Brasília). Já no dia 4 de fevereiro, no mesmo horário, Henrique Figueirinha e Pedro Guastelli Farias disputam a prova masculina. Datas: de 3 a 8 de fevereiro

Vagas Olímpicas: 36 13 primeiros atletas já não classificados. Se um atleta francês conquistar a vaga direta, a vaga de país-sede é realocada dentro do Mundial. Além disso, um atleta por continente ganha vaga em cada um dos gêneros. Cada país só pode levar dois atletas. Além disso, atletas que tenham índice olímpico nos 800m ou 1500m podem participar desde que não extrapolem o limite de 2 atletas por país. Guilherme Costa, o Cachorrão, já indicou que pode participar da prova por exemplo. Atletas Brasileiros:

Ana Marcela Cunha

Henrique Figueirinha

Pedro Guastelli Farias

Viviane Jungblut Natação As provas da natação acontecem de 11 a 18 de fevereiro. O Brasil classificará seus atletas da natação via seletiva olímpica, mas quem tiver alcançado índice em alguns eventos - entre eles, o Mundial de Esportes Aquáticos de Natação - serve de salvaguarda em caso das vagas não serem preenchidas no Troféu Brasil, entre 6 a 11 de maio.