Eric Jouti perde nas duplas mistas e se despede de Manchester

O brasileiro Eric Jouti se despediu do WTT Feeder de Manchester, evento que faz parte do Circuito Mundial de tênis de mesa, nesta sexta-feira (02). Um dia depois de perder no qualifying do torneio individual, ele e alemã Franziska Schreiner perderam para ucranianos na estreia da chave de duplas mistas.

Jouti e Schreiner vinham do vice-campeonato do WTT Feeder de Estocolmo e de uma campanha de quartas de final no WTT Feeder de Vila Nova de Gaia, mas não conseguiram superar a estreia em Manchester. Eles perderam para os ucranianos Anton Limonov/Solomiya Brateyko por 3 a 1 (8/11, 11/7, 11/6 e 11/5).

Limonov e Brateyko avançaram para as quartas de final da competição. Agora, enfrentarão a parceria formada por Harrison Docherty, de País de Gales, e Hannah Silcock, de Jersey. Há sete duplas europeias (sendo três locais) e uma da Coreia do Sul (Yoo Siwoo/Park Gyeongtae) ainda vivas na competição.