Bernardo Santos pega final inédita no nado artístico no Mundial

Bernardo Santos conseguiu uma final inédita para o nado artístico brasileiro no Mundial de Esportes Aquáticos, que começou nesta sexta-feira (02), em Doha, no Catar. Ele ficou em oitavo lugar na preliminar do solo técnico masculino e garantiu uma vaga na decisão. É a primeira vez que o Brasil conta com um atleta homem nesta prova em uma competição mundial.

Bernardo, de 23 anos, marcou 182.6351 pontos por sua apresentação (23.6500 de dificuldade, 78.4000 de impressão artística e 104.4321 de execução) e ficou em oitavo lugar entre 14 participantes, o que lhe rendeu um lugar na final. Somente o top-12 da disputa avançou à decisão. O primeiro colocado da eliminatória foi o chinês Shuncheng Yang, que marcou 242.4367 pontos.

Esta é a primeira vez que o Brasil conta com um representante na disputa do solo masculino no Mundial de Esportes Aquáticos. O nado artístico foi, por muito tempo, uma modalidade em que apenas mulheres podiam competir, mas isto tem mudado nos últimos anos. Além do solo masculino, existe o dueto misto e a prova por equipes, que podem ter a presença de homens neste Mundial.